Мобилизация в России: сколько призовут, фейки и правда | 360°

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Песков опроверг очередной фейк о мобилизации

Пресс-секретарь президента РФ Песков: слухи о мобилизации 1,2 млн человек — ложь

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Сообщения, что Россия якобы собирается призвать 1,2 миллиона человек в рамках частичной мобилизации, — ложь. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Да, тем более», — сказал он, имея в виду, что до этого вредители уже распространяли слух про миллион людей, предлагаемых к мобилизации.

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Это уже даже не второй разоблаченный представителями правительства РФ фейк по этой теме. Пресс-секретарь также объяснил на брифинге, что россияне слишком эмоционально отреагировали на объявление в стране частичной мобилизации из-за недостатка информации. В связи с чем он призвал не верить распространяемым фейкам, а опираться только на официальные источники информации, в том числе на горячую линию Минобороны России.

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Проведение частичной мобилизации в России объявили 21 сентября. В военкоматы вызовут прежде всего россиян, которые имеют опыт участия в боевых действиях, отслуживших и имеющих военно-учетную специальность. Отсрочку дадут работникам организаций оборонно-промышленного комплекса, операторов связи и медиа, а также ИТ-специалистам.

Дмитрий Песков

Частичная мобилизация в РФ

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