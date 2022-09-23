Частичная мобилизация в России в 2022 году: Дмитрий Песков призвал не верить фейковым новостям | 360°

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Реакцию россиян на объявление частичной мобилизации в Кремле объяснили нехваткой информации

Песков объяснил «истерическую» реакцию россиян на мобилизацию недостатком информации

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Россияне очень эмоционально отреагировали на объявление в России частичной мобилизации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил это недостатком информации. На брифинге он призвал не верить фейкам, сообщил RT.

«Можно было как-то понять истерическую, чрезвычайно эмоциональную реакцию в первые часы после объявления. Даже в первый день, потому что действительно был определенный недостаток информации, что также понятно и объяснимо», — сказал он.

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Однако на следующий день правительство России приняло нужные решения, к работе подключились информационные линии и справочные. На вопросы отвечают в Минобороны России, в том числе от гражданских лиц, а СМИ публикуют официальные комментарии министерства и военкоматов. По словам Дмитрия Пескова, теперь разъяснений достаточно.

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Он призвал не верить слухам и провокациям, читать только официальные источники, а не фейковые новости в соцсетях.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о проведении частичной мобилизации. Призыву подлежат люди, прошедшие службу, имеющие опыт участия в боевых действиях и военно-учетную специальность.

Дмитрий Песков

Армия

Частичная мобилизация в РФ

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