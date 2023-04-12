12 апреля 2023, 07:42
Первый дистанционно управляемый комплекс «Робоснайпер» поступит в российскую армию
РИА «Новости»: ВС России передадут дистанционный снайперский комплекс «Робоснайпер»
Дистанционно управляемый снайперский комплекс «Робоснайпер» прошел заводские испытания, и в ближайшее время его опробуют российские войска. Об этом рассказал источник РИА «Новости».
Над комплексом в рамках проекта «Антимайдан-Рубеж» работали специалисты Конструкторского бюро интегрированных систем и компании Lobaev Robotics. Заводские испытания «Робоснайпера» прошли успешно. В ближайшее время первые образцы отправят на опытную эксплуатацию в боевые подразделения.
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Частная оружейная компания Lobaev Arms ранее поставила Вооруженным силам России сверхдальнобойную винтовку SVLK-14S «Сумрак», которая стреляет на расстояние более трех километров и превосходит по своим техническим характеристикам западные образцы. Военные применили ее под Харьковом и Киевом, а один из солдат, работая с этой винтовкой, получил звание Героя России.
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