Снайперы в ходе СВО на Украине уничтожили десятки целей из винтовок SVLK-14S «Сумрак» | 360°

Спецоперация 20 сентября 2022, 09:44 Поделиться Telegram

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Viber Снайперы в ходе СВО на Украине уничтожили десятки целей из винтовок SVLK-14S «Сумрак» Lobaev Arms: снайперы уничтожили десятки целей на Украине винтовками SVLK-14S «Сумрак» РИА «Новости»

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Снайперы Союзных сил в ходе спецоперации уже уничтожили на Украине несколько десятков высокоприоритетных целей из сверхдальнобойных винтовок SVLK-14S «Сумрак». Об этом рассказали РИА «Новости» в компании-разработчике Lobaev Arms.

«На сегодняшний день винтовки Lobaev Arms, которые применяются союзными силами в специальной военной операции, показывают высокую результативность. В частности, из SVLK-14S „Сумрак“ уже уничтожены десятки высокоприоритетных целей, несмотря на ограниченное количество этих винтовок на передовой», — поделились разработчики.

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SVLK-14S «Сумрак» в два-три раза перекрывает возможности всех винтовок американского и европейского производства и позволяет высокоточно поражать цели на дальностях свыше трех тысяч метров. Создатели оружия уточнили, что снайперскими подразделениями в спецоперации используются несколько различных моделей винтовок Lobaev Arms.

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Впервые о применении винтовки «Сумрак» в СВО на Украине сообщили в июле. Оружие применяли под Харьковом и Киевом.

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