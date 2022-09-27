Отсрочку от мобилизации призвали распространить на студентов негосударственных вузов | 360°

Эксклюзив 27 сентября 2022, 14:17 Поделиться Telegram

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Viber Отсрочку от мобилизации призвали распространить на студентов негосударственных вузов Депутат Чернышов призвал дать отсрочку от мобилизации студентам негосударственных вузов РИА «Новости»

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Студенты частных вузов России должны получить право на отсрочку от мобилизации, как и учащиеся государственных высших учебных заведений. С такой инициативой выступил заместитель председателя Госдумы России Борис Чернышов.

В комментарии «360» он подчеркнул, что частные вузы наравне с государственными образовательными организациями проходят аккредитацию. Поэтому качество образования и возможности для всех студентов должны быть равными.

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Кроме того, количество студентов частных вузов не достигает даже 5% от общего состава учащихся, преподавателей и административных сотрудников университета, подлежащих призыву в рамках частичной мобилизации.

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«Поэтому обязательно нужно распространить те же формы отсрочки, которые есть у государственных университетов, на негосударственные», — подчеркнул Чернышов.

Свое обращение депутат направил в премьер-министру России Михаилу Мишустину.

С расширенным предложением о предоставлении отсрочки от мобилизации студентам и аспирантам частных вузов и колледжей выступил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. Он адресовал свое заявление министру образования и науки Валерию Фалькову, сообщил ТАСС.

По словам депутата, призыв студентов и аспирантов грозит закрытием 212 частных образовательных учреждений. Нельзя допускать и того, что из одной категории людей кто-то подлежит частичной мобилизации, а другие — нет.

Указ об отсрочке от частичной мобилизации студентам очной и очно-заочной форм обучения президент России Владимир Путин подписал в минувшую субботу, 24 сентября. Документ распространяется только на тех, кто получает первое высшее или профессиональное образование в государственном вузе, колледже или техникуме.

Министерство образования и науки подчеркнуло, что в документе ничего не говорится о студентах частных средних и высших учебных заведений. Ведомство пообещало провести консультации по этому вопросу.

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