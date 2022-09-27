Отсрочку от мобилизации призвали распространить на студентов негосударственных вузов | 360°

Отсрочку от мобилизации призвали распространить на студентов негосударственных вузов
Депутат Чернышов призвал дать отсрочку от мобилизации студентам негосударственных вузов
РИА «Новости»
Студенты частных вузов России должны получить право на отсрочку от мобилизации, как и учащиеся государственных высших учебных заведений. С такой инициативой выступил заместитель председателя Госдумы России Борис Чернышов.
В комментарии «360» он подчеркнул, что частные вузы наравне с государственными образовательными организациями проходят аккредитацию. Поэтому качество образования и возможности для всех студентов должны быть равными.
Реклама
Кроме того, количество студентов частных вузов не достигает даже 5% от общего состава учащихся, преподавателей и административных сотрудников университета, подлежащих призыву в рамках частичной мобилизации.
Реклама
«Поэтому обязательно нужно распространить те же формы отсрочки, которые есть у государственных университетов, на негосударственные», — подчеркнул Чернышов.
Свое обращение депутат направил в премьер-министру России Михаилу Мишустину.
С расширенным предложением о предоставлении отсрочки от мобилизации студентам и аспирантам частных вузов и колледжей выступил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. Он адресовал свое заявление министру образования и науки Валерию Фалькову, сообщил ТАСС.
По словам депутата, призыв студентов и аспирантов грозит закрытием 212 частных образовательных учреждений. Нельзя допускать и того, что из одной категории людей кто-то подлежит частичной мобилизации, а другие — нет.
Указ об отсрочке от частичной мобилизации студентам очной и очно-заочной форм обучения президент России Владимир Путин подписал в минувшую субботу, 24 сентября. Документ распространяется только на тех, кто получает первое высшее или профессиональное образование в государственном вузе, колледже или техникуме.