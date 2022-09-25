Минобрнауки РФ пояснило, что от мобилизации защищены студенты только государственных вузов | 360°

Армия 25 сентября 2022, 13:59 Поделиться Telegram

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Viber Минобрнауки РФ пояснило, что от мобилизации защищены студенты только государственных вузов Минобрнауки РФ: студенты частных вузов от мобилизации не защищены РИА «Новости»

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Студентов частных вузов России могут призвать в рамках объявленной президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации. Об этом сообщил ТАСС.

«На данный момент Министерство образования ведет консультации по этому вопросу с вышестоящим руководством. <…> Пока что в указе президента написано, что студенты только государственных образовательных организаций», — сообщили в Минобрнауки.

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Ранее стало известно, что аспиранты, как и все обучающиеся, имеют право на отсрочку от частичной мобилизации. В Минобрнауки объяснили, что в распоряжении об отсрочке не выделены отдельные категории, например аспиранты и ординаторы, они все подходят под критерий обучающихся.

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До этого Владимир Путин подписал указ о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации студентам очной и очно-заочной формы обучения, у которых это первое высшее образование. Распоряжение также касается учащихся ссузов. Студентам колледжей и техникумов также не стоит ждать повестку.

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