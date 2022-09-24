Частичная мобилизация в России: кого призовут, кому положена отсрочка | 360°

Важное 24 сентября 2022, 22:08 Поделиться Telegram

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Viber Студенты очной и очно-заочной форм обучений получат отсрочку от мобилизации Президент Путин подписал указ об отсрочке для студентов очной и очно-заочной форм обучения РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин подписал указ об отсрочке от мобилизации для студентов очной и очно-заочной формы обучения. Об этом сообщил RT.

Кроме этого, распоряжение коснется учащихся ссузов. Студентам колледжей и техникумов также не стоит ждать повестку.

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«Установить, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования», — говорится в указе президента.

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Ранее о том, что Путин подпишет соответствующий указ, сообщила Маргарита Симоньян.

Документ о частичной мобилизации в России президент подписал 21 сентября.

В военкоматы вызовут прежде всего россиян, которые имеют опыт участия в боевых действиях, отслуживших и имеющих военно-учетную специальность. Отсрочку дадут работникам оборонных комплексов, операторам связи и медиа, а также ИТ-специалистам.

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