Вспомним самый первый Парад в 1945 году. Вот как это было

Первый парад Победы на Красной площади прошел 24 июня 1945 года. В годовщину 75-летия великого события предлагаем вспомнить, как праздновали Победу герои.

Первый в истории парад Победы прошел 24 июня 1945 года на Красной площади, им командовал маршал Советского Союза Константин Рокоссовский. Тогда в торжественном шествии приняли участие более 12 тысяч бойцов, только что вернувшихся с боев.

В СССР парады Победы были вовсе не регулярным событием. После 1945 года он прошел в 1965-м в честь 20-летней годовщины окончания Великой Отечественной войны. Следующий — в 1985 году. 19 мая 1995 года был принят закон о ежегодном параде.

В 2007 году был утвержден и регламент: парад Победы начинается ежегодно в 10:00 9 мая с выноса Знамени Победы и государственного флага России. В 2020-м из-за пандемии коронавируса парад перенесли. В 10:00 пройдет только воздушная часть.

«360» напоминает, что легендарный парад Победы в этом году отменили, чтобы не допустить распространения коронавируса. Поэтому все мероприятия сегодняшнего дня будут проходить дистанционно, за авиапарадом и салютом можно наблюдать с балконов.