Росстат оценил потери населения в России в годы Великой Отечественной

Численность населения РСФСР в годы войны уменьшилась с 111 миллионов до 97,6 миллиона, хотя все предыдущие годы росла. Росстат высчитал, что за время Великой Отечественной Советский Союз потерял 26,6 миллиона человек.

Росстат выпустил статистический сборник «Великая Отечественная война», в котором проанализировал демографические последствия этой катастрофы. С результатами исследование ознакомилось РИА «Новости».

Согласно расчетам Росстата, если бы не было войны в течение 1941–1945 годов численность населения РСФСР выросла бы на 6,4 миллиона человек. Вместо этого было зафиксировано уменьшение со 111 миллионов до 97,6.

Эксперты вычислили, что в начале 1941 года в РСФСР было более 14 миллионов детей, в начале 1946-го — всего 6,8 миллиона. Число взрослых мужчин и женщин за это же время сократилось на 6,1 миллиона человек.

Росстат привел сравнительные данные о том, что в начале 1950-х годов на 100 женщин 25-29 лет в Германии приходился 71 мужчина, в Италии — 99, в Венгрии — 97. В России — было всего 66 мужчин на 100 женщин.

По данным экспертов Росстата, Советский Союз потерял 26,6 миллиона человек. Это не только солдаты и офицеры, но и люди, погибшие из-за бомбежек, голода, карательных акций, а также не вернувшиеся в страну после того, как их отправили на каторжные работы в Германию.