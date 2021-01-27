Оборонный комитет Госдумы одобрил законопроект о продлении ДСНВ

Комитет Госдумы по обороне одобрил проект закона о продлении ДСНВ. Об этом сообщил зампредседателя комитета Юрий Швыткин.

Речь идет о рекомендации к принятию проекта закона о ратификации соглашения о продлении договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, передает «Интерфакс».

«Только что наш комитет в качестве исполнителя одобрил данный проект закона», — сказал Швыткин.

Документ был внесен президентом Владимиром Путиным в Госдуму 26 января. Законопроект предусматривает продление договора на пять лет.

Документом устанавливаются ограничения и предельные уровни стратегических наступательных вооружений, а также положения, касающиеся охвата, размещения, инспектирования, переоборудования и ликвидации СНВ и положения, связанные с мерами доверия, информационным обменом, использованием национальных технических средств контроля, сотрудничеством с третьими странами.

Москва и Вашингтон заключили договор 5 февраля 2011 года. Российский президент несколько раз предлагал Белому дому продлить соглашение. При Дональде Трампе эту инициативу отвергали. После того, как к власти пришел Джо Байден, ситуация изменилась.

В среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия и США договорились продлить ДСНВ на условиях Москвы.