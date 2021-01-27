Россия продлит договор СНВ-3 с США на своих условиях

«На наших условиях, — сказал Рябков, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

Пока известно, что договор продлен на пять лет «без любых дополнений, без каких бы то ни было „довесков“».

Ранее стало известно, что президент Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел России провести переговоры с США о заключении соглашения о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Ответственным за это был назначен Рябков.

Москва и Вашингтон заключили договор 5 февраля 2011 года. Российский лидер не раз предлагал Белому дому продлить соглашение. Когда президентом США был Дональд Трамп, эту инициативу отвергали. Однако после того, как к власти пришел Джо Байден ситуация изменилась. Он выступил за продление ДСНВ. Эта тема поднималась во время телефонного разговора глав государств, который прошел 26 января.