Путин поручил МИД РФ провести переговоры с США по продлению СНВ-3

Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел России провести переговоры с США о заключении соглашения о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Своим представителем по решению этого вопроса он назначил замглавы ведомства Сергея Рябкова.

Соответствующее распоряжение появилось на официальном портале правовой информации.

«Поручить МИД России провести переговоры с американской стороной о заключении указанного международного договора, содержащего основные положения, одобренные правительством Российской Федерации, и по достижении договоренности обеспечить его заключение», — говорится в документе.

Договор, заключенный в 2011 году, истекает 5 февраля 2021 года. С предложением о его продлении Кремль не раз обращался к Белому дому, но при Трампе его отвергали. При Байдене удалось прийти к общему мнению.

Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект для ратификации соглашения о продлении действия СНВ-3 на пять лет. Стороны достигли принципиального согласия в январе 2021 года.