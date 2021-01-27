Путин поручил МИД РФ провести переговоры с США по продлению СНВ-3
Соответствующее распоряжение появилось на официальном портале правовой информации.
«Поручить МИД России провести переговоры с американской стороной о заключении указанного международного договора, содержащего основные положения, одобренные правительством Российской Федерации, и по достижении договоренности обеспечить его заключение», — говорится в документе.
Договор, заключенный в 2011 году, истекает 5 февраля 2021 года. С предложением о его продлении Кремль не раз обращался к Белому дому, но при Трампе его отвергали. При Байдене удалось прийти к общему мнению.
Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект для ратификации соглашения о продлении действия СНВ-3 на пять лет. Стороны достигли принципиального согласия в январе 2021 года.