Эксклюзив 03 ноября 2022, 15:17 «Нужен дифференцированный подход». Экс-полковник — об увеличении срока службы в армии Экс-полковник Матвийчук заявил, что увеличение срока службы в ВС РФ не принесет эффект РИА "Новости"

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Вероятное увеличение срока службы в российской армии до двух лет не принесет должного эффекта. Об этом «360» заявил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Днем 3 октября депутат Госдумы От Крыма Михаил Шеремет предложил увеличить срок службы в армии до двух лет. По его мнению, это поможет готовить более качественных специалистов. Однако Матвийчук с его мнением не согласен.

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«Надо увеличивать срок подготовки специалистов. Нам нужны они, а не солдаты широкого профиля. Когда сейчас началась мобилизация, очень многие солдаты, которые получили одну специальность, пошли по другой», — отметил он.

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Он также призвал навести порядок в работе армии.

«Если рядовой солдат-стрелок может быть подготовлен за год, пусть год и служит. Наводчик-оператор — два года, значит, два. К этому нужно подойти дифференцированно», — предложил он.

Матвийчук напомнил, что во времена СССР в армию призывали всех. Однако сейчас такая система, по его мнению, вряд ли будет эффективной. ВС РФ нужны исключительно профессионалы, подчеркнул он.

Многие говорят о контрактниках, но это — наемники. Сейчас начались боевые действия, многие из них разорвали контракты», — напомнил он.

Те 300 тысяч россиян, которые сейчас призывали в рамках частичной мобилизации, нужно обучать, а также просмотреть вопросы о службе в резерве или службе в запасе, подчеркнул полковник в отставке.

«Они должны совершенствовать навыки и призываться по этой специальности», — заключил он.

Ранее стало известно, что оборонный комитет Совета Федерации проконсультируется с силовыми ведомствами относительно вопроса об увеличении до двух лет срока службы в армии по призыву.