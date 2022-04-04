Ночные «Вихри» разнесли украинскую броню. Удары российских Ка-52 по ВСУ показали на видео

Ночную работу российских летчиков на вертолетах Ка-52 «Аллигатор», нанесших удары по бронетехнике ВСУ в районе Изюма Харьковской области, показали на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

На видео показано, как экипажи «Аллигаторов» наносят ракетный удар по украинским бронемашинам. Технику ВСУ в селе Долгенькое поразили с помощью противотанковых ракетных комплексов «Вихрь».

Накануне Минобороны РФ показало видео с уничтожением замаскированных позиций ВСУ ударами с вертолетов Ка-52. Летчики запустили по целям управляемые и неуправляемые ракеты с малых высот.

Ранее в оборонном ведомстве рассказали о новых успехах ВС РФ в ходе спецоперации на Украине. Российские войска нанесли ряд ударов по военным объектам националистов в районе Лисичанска. Минувшей ночью уничтожили пункт отдельной военно-механизированной бригады ВСУ, а также расположенные рядом склады с боеприпасами и техникой. Кроме того, при ударе по аэродрому под Николаевом поразили три вертолета ВСУ, также уничтожили шесть беспилотников.