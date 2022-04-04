Минобороны РФ заявило о новых успехах в спецоперации по демилитаризации Украины

Вооруженные силы (ВС) России успешно выполнили ряд задач по демилитаризации Украины. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он рассказал, что группа войск ДНР во время наступления овладела укрепленным районом. Также ей удалось освободить населенный пункт Новобахмутовка. Во время столкновений защитники Донбасса уничтожили почти роту 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.

Конашенков отметил, что подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики продвинулись на глубину двух километров и блокировали населенный пункт Новотошковское с востока и юга.

ВС РФ нанесли ряд ударов по военным объектам националистов в районе города Лисичанска. По словам Конашенкова, в ночь с 3 на 4 апреля они уничтожили пункт отдельной военно-механизированной бригады ВСУ и расположенные рядом склады с боеприпасами и техникой противника.

Отдельно Конашенков отметил действия, направленные на уничтожение украинской авиации. Во время удара по аэродрому в пригороде Николаева пострадало три вертолета ВСУ. В воздухе были уничтожены шесть беспилотников ВСУ. Их сбили российские средства ПВО в других регионах Украины и Донбасса. За ночь оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила 14 военных объектов Украины.

Всего с начала спецоперации ВС РФ уничтожили более пяти тысяч единиц военной техники ВСУ. Среди потерь противника — почти две тысячи танков и других боевых машин, 125 самолетов и 91 вертолет, 392 беспилотника и 226 зенитно-ракетных комплексов.