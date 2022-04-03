ВС РФ уничтожили авиацией замаскированные позиции ВСУ

Российские вооруженные силы атакой с вертолетов Ка-52 уничтожили замаскированные позиции ВСУ. Видео показал телеканал «Звезда».

Экипажи армейской авиации выполнили пуски управляемых и направляемых ракет парами с малых высот.

Всего за прошедшую ночь отечественная авиация уничтожила 51 военный объект украинских националистов. Разрушены оказались 32 опорных пункта, четыре командных пункта националистов, две установки РСЗО и две артиллерийские батареи.

Также российские военные нанесли удар по трем хранилищам горюче-смазочных материалов и нефтеперерабатывающему заводу в Одесской области.