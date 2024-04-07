Армия 07 апреля 2024, 15:53 «Ничего не меняется». Командир ЧВК «Вагнер» — о переходе в «Ахмат» Командир ЧВК «Вагнер» Ратибор: после перехода в «Ахмат» порядки не поменяются РИА «Новости»

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Командир ЧВК «Вагнер» с позывным Ратибор впервые прокомментировал переход в спецназ «Ахмат». Аудиообращение опубликовал Telegram-канал «Канал специального назначения».

По словам Ратибора, после присоединения к подразделению порядки и команда не поменяются.

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«Все будет, как в ЧВК „Вагнер“, один в один. Без всяких бумажек. Вся кухня наша остается та же, ничего не меняется», — заявил командир «вагнеровцев».

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что вместе с Ратибором в «Ахмат» вступят три тысячи экс-бойцов ЧВК «Вагнер». Минобороны уже выделило необходимое количество вакансий в подразделении.

Ранее стало известно, что в часовне «Вагнера» в Горячем Ключе появился памятник основателю ЧВК Евгению Пригожину и командиру Дмитрию Уткину. На монументе высекли позывные увековеченных.