Спецоперация 06 апреля 2024, 00:06 Три тысячи экс-бойцов ЧВК «Вагнер» вступят в ряды спецназа «Ахмат» Кадыров: тысячи бывших бойцов ЧВК «Вагнер» вступят в «Ахмат» РИА «Новости»

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В спецназ «Ахмат» вступят тысячи бойцов ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По результатам успешных переговоров командира «Ахмата» Апты Алаудинова с руководящим составом «вагнеровцев», одного из командиров частной военной компании с позывным Ратибор приняли в спецназ.

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«Вместе с ним в спецназ вступят три тысячи бывших бойцов ЧВК „Вагнер“», — написал Кадыров.

Минобороны России уже выделило необходимое количество вакансий в составе подразделения. В ближайшее время бойцы приступят к выполнению оперативных задач. Сам Ратибор долгое время проходил лечение в связи с ранениями, которые он получил в результате артобстрела.

«Ни для кого не секрет, что бойцы ЧВК „Вагнер“ известны своей высокой эффективностью», — подчеркнул Кадыров.

В часовне «Вагнера» в Горячем Ключе появился памятник основателю ЧВК Евгению Пригожину и командиру Дмитрию Уткину. На монументе высекли слова «Первому» и «Девятому» — такими были позывные увековеченных.