Общество 05 апреля 2024, 15:12 Памятник Пригожину и Уткину появился в часовне «Вагнера» Памятник Пригожину и Уткину установили в Горячем Ключе в часовне «Вагнера» «ЧВК „Вагнер“. Сводки» / Telegram

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В часовне частной военной компании в Горячем Ключе появился памятник основателю ЧВК Евгению Пригожину и командиру Дмитрию Уткину. Об этом сообщили в Telegram-канале «ЧВК „Вагнер“. Сводки».

Памятники сделали в полный рост. На постаменте разместили образ Пригожина с рацией в руке. Сзади него расположили памятник Уткина с автоматом.

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«Первые фотографии памятника Первому и Девятому. Горячий Ключ, Краснодарский край», — указали авторы публикации.

На памятнике высекли слова «Первому» и «Девятому» — такими были позывные Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина в частной военной компании. Там же указали номера их жетонов.

Бизнес-джет, на борту которого находились Пригожин и Уткин, рухнул 23 августа прошлого года в Тверской области. Никто не выжил. Командира ЧВК «Вагнер» похоронили на Мытищинском мемориальном кладбище. Церемония прошла в закрытом формате. Пригожина похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге. Церемонию также сделали закрытой для сторонних лиц.

На месте крушения бизнес-джета установили памятный камень и флаг ЧВК «Вагнер».