Военный эксперт Василий Дандыкин прокомментировал статью французского издания Le Figaro, в которой журналисты выразили беспокойство о начале испытаний российского подводного ядерного беспилотника «Посейдон 2М39», написало ИА Nation News.

По мнению Дандыкина, российский атомный подводный дрон неслучайно называют оружием «Судного дня». Он пояснил, что главная задача носителей — выпустить их на волю, где каждый обнаружит свою цель на побережье противника. Как заметил эксперт, глубина и скорость не позволяют противолодочным средствам отследить и уничтожить наши беспилотники.

«И это неотвратимое возмездие за „нападение“ на Россию является сдерживающим фактором агрессора. Ждать этого оружия и его носителей осталось недолго. И это оружие самообороны, а, значит, и мира. ВМС США остановить „Посейдоны“ не смогут», — подчеркнул Дандыкин.

Ранее в Турции ответили на призыв главы российского МИД Сергея Лаврова не подпитывать милитаристские настроения Киева. Продавать ударные беспилотники страна якобы готова всем желающим.