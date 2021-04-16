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    16 апреля 2021, 15:15

    Военный эксперт заявил, что ВМС США не смогут остановить беспилотник «Посейдон»

    Полина Петрова

    Военный эксперт Василий Дандыкин прокомментировал статью французского издания Le Figaro, в которой журналисты выразили беспокойство о начале испытаний российского подводного ядерного беспилотника «Посейдон 2М39», написало ИА Nation News.

    Военный эксперт заявил, что ВМС США не смогут остановить беспилотник «Посейдон»

    По мнению Дандыкина, российский атомный подводный дрон неслучайно называют оружием «Судного дня». Он пояснил, что главная задача носителей — выпустить их на волю, где каждый обнаружит свою цель на побережье противника. Как заметил эксперт, глубина и скорость не позволяют противолодочным средствам отследить и уничтожить наши беспилотники.

    «И это неотвратимое возмездие за „нападение“ на Россию является сдерживающим фактором агрессора. Ждать этого оружия и его носителей осталось недолго. И это оружие самообороны, а, значит, и мира. ВМС США остановить „Посейдоны“ не смогут», — подчеркнул Дандыкин.

    Ранее в Турции ответили на призыв главы российского МИД Сергея Лаврова не подпитывать милитаристские настроения Киева. Продавать ударные беспилотники страна якобы готова всем желающим.