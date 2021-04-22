Ракеты «Циркон» должны вывести ВМФ России на новый уровень после принятия на вооружение. На это надеются в Северном проектно-конструкторском бюро (ПКБ).

Об этом рассказал генеральный директор предприятия, входящего в состав Объединенной судостроительной корпорации, Андрей Дьячков, сообщил ТАСС.

«„Циркон“ — это наш сегодняшний козырь на очень серьезную перспективу. Характеристики этого комплекса пока еще никто не смог превзойти. Сегодня он выводит наш флот на совершенно новый уровень», — отметил Дьячков.

Боевые корабли с ракетным вооружением еще долго будут считаться основной мощью всех мировых флотов, отметил он. Специалисты должны оснастить суда, разработать платформы и носители для оружия.

Северный ПКБ спроектировал фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», с которого в 2020 году успешно запустили «Циркон», написал Piter.TV.

Северное ПКБ отмечает 22 апреля 75-летие.