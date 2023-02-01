Мир 01 февраля 2023, 09:33 Испания собралась передать 4-6 танков Leopard для ВСУ El Pais: Испания на первом этапе хочет передать Украине 4-6 танков Leopard Википедия

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Испания намерена направить для ВСУ от четырех до шести отремонтированных танков Leopard 2A4. Эти боевые машины передадут в рамках первой поставки, сообщил источник местной газеты El Pais.

Издание уточнило, что эта цифра пока не окончательная. Она будет зависеть от того, в каком состоянии находятся 53 танка, которые почти 10 лет хранятся в Сарагосе.

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Вопросом срочного восстановления боевых машин занимается сейчас Минобороны страны. El Pais обратила внимание, что Германия при первой поставке передаст ВСУ 14 боевых машин, а Канада — четыре.

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус уточнял, что технику могут доставить в конце марта. Роту из 14 машин сформируют из запасов бундесвера.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил ранее, что страны Запада расширяют номенклатуру ударного вооружения для снабжения ВСУ. По его словам, США и их союзники хотят затягивать противостояние с Россией, не жалея население Украины.