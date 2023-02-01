01 февраля 2023, 09:33
Испания собралась передать 4-6 танков Leopard для ВСУ
El Pais: Испания на первом этапе хочет передать Украине 4-6 танков Leopard
Испания намерена направить для ВСУ от четырех до шести отремонтированных танков Leopard 2A4. Эти боевые машины передадут в рамках первой поставки, сообщил источник местной газеты El Pais.
Издание уточнило, что эта цифра пока не окончательная. Она будет зависеть от того, в каком состоянии находятся 53 танка, которые почти 10 лет хранятся в Сарагосе.
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Вопросом срочного восстановления боевых машин занимается сейчас Минобороны страны. El Pais обратила внимание, что Германия при первой поставке передаст ВСУ 14 боевых машин, а Канада — четыре.
Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус уточнял, что технику могут доставить в конце марта. Роту из 14 машин сформируют из запасов бундесвера.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил ранее, что страны Запада расширяют номенклатуру ударного вооружения для снабжения ВСУ. По его словам, США и их союзники хотят затягивать противостояние с Россией, не жалея население Украины.
ВСУ
Испания
Украина
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