Армия 15 сентября 2023, 14:36 Названы сроки окончательного возвращения мобилизованных россиян Депутат Картаполов назвал окончание СВО условием возвращения мобилизованных РИА «Новости»

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Вернувшиеся домой призванные в рамках частичной мобилизации россияне находятся в отпусках, которые получили через шесть месяцев после призыва. Окончательное возвращение мобилизованных начнется только после окончания спецоперации. Об этом в комментарии Lenta.ru заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Он подчеркнул, что в срок отпуска не входит время на дорогу мобилизованных до дома.

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«Они вернутся домой после завершения специальной военной операции. Ротация никакая не предусмотрена. Им положен отпуск за каждые шесть месяцев, они сейчас в эти отпуска и ходят», — заявил Картаполов.

Депутат добавил, что сейчас в России продолжается набор на контрактную службу. Этот процесс он назвал непрерывным. Из добровольцев формируют новые части и пополняют уже существующие за счет выбывших из строя раненых.

Президент России Владимир Путин объявил, что число заключенных контрактов добровольцев с Минобороны, по данным на пятницу, 15 сентября, выросло до 300 тысяч. Глава государства добавил, что россияне идут на военную службу из патриотических соображений.

Рост количества контрактников не требует проведения новой частичной мобилизации, заявил накануне заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Он подчеркнул, что все сообщения о возможном новом призыве являются провокацией украинского режима.