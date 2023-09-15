Армия 15 сентября 2023, 13:05 Путин привел новые данные о заключивших контракт с Минобороны Путин: за год с ВС России контракты заключили 300 тысяч человек РИА «Новости»

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По состоянию на утро 15 сентября насчитывается порядка 300 тысяч контрактов, заключенных с ВС России в текущем году. Об этом заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов во время встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко.

Глава государства напомнил, что несколько дней назад заявлял о 270 тысячах контрактов с ВС РФ. Однако эти данные оказались уже устаревшими.

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«Сегодня утром доложили: 300 тысяч контрактов подписано людьми, которые <…> готовы жизнью пожертвовать в интересах своей Родины», — отметил президент.

По словам Путина, власти платят деньги участникам спецоперации, однако прежде всего россияне идут служить из патриотических соображений.

«Прежде всего мужчины наши, которые заключают эти контракты, руководствуются самыми высокими патриотическими соображениями», — подчеркнул российский лидер.

Президент также прокомментировал информацию западной прессы о том, что Россия якобы просила привлечь северокорейских добровольцев для участия в СВО.

«Хочу сказать, что это чушь полная», — подчеркнул он.

В Сочи 15 сентября начались переговоры Путина и Лукашенко. На встрече президенты двух стран планируют затронуть темы региональных проблем и международной обстановки.