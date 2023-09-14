Армия 14 сентября 2023, 19:27 Новой волны мобилизации в России осенью не будет Швыткин опроверг информацию о новой волне мобилизации осенью 2023 года РИА «Новости»

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Осенью 2023 года никто не планирует проводить новую волну мобилизации. Об этом в интервью RTVI сообщил заместитель председателя оборонного комитета Госдумы Юрий Швыткин.

Он назвал сообщения о мобилизационных мерах провокациями украинского режима и добавил, что в России растет число контрактников.

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«Не будет мобилизации. На сегодняшний день мобилизация не предполагается — ни второй, ни третий этап, ни всеобщая. Все эти приказы, которые якобы выпускают, носят фейковый характер», — заявил Швыткин.

На пленарном заседании Восточного экономического форума президенту России Владимиру Путину задали вопрос о возможности второй волны мобилизации в России. Российский лидер в ответ напомнил, что в первую волну мобилизации призвали около 300 тысяч человек, а за последние шесть-семь месяцев на контрактную службу в российской армии записались примерно столько же добровольцев — около 270 тысяч человек.