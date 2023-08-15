Армия 15 августа 2023, 09:49 Напарником российского Су-57 станет новейший беспилотный истребитель-невидимка «Охотник» MWM: истребитель Су-57 интегрируют с ударным дроном «Охотник» РИА «Новости»

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В 2024 году российская армия получит новейший беспилотный истребитель-невидимку С-70 «Охотник», который поставят в пару с самолетами Су-57 поколения пять плюс. Редакция журнала Military Watch Magazine заявила, что такой тандем повысит боеспособность подразделений.

Близкий к Воздушно-космическим силам источник заявил, что госиспытания «Охотника» завершат к концу 2023 года и в следующем году армия получит на вооружение несколько десятков образцов. Их интегрируют с улучшенными истребителями Су-57 поколения пять плюс, которые снабдили ракетами класса «воздух-воздух», «воздух-поверхность» и другими системами.

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«При значительно более низкой ожидаемой стоимости Су-57 и превосходных возможностях малозаметности истребители „Охотник“ должны послужить средством увеличения боеспособности подразделений, развертывающих пилотируемые самолеты следующего поколения», — заявили авторы статьи.

Истребители Су-57 уже задействовали в спецоперации на Украине. Они участвовали в воздушных боях, противодействии системам ПВО и нанесении высокоточных ударов на дальние расстояния. Благодаря расширению производства российская армия получит в 2023 году от 12 до 16 таких самолетов. Новое поколение снабдят возможностью интегрироваться с беспилотными системами, в том числе С-70 «Охотник».

Аналогом тандему Су-57 и «Охотник» в Китае назвали J-20, в США — F-35. Для этих истребителей тоже разработали свои беспилотники. Специалисты провозгласили российский С-70 «Охотник» одним из самых малозаметных боевых самолетов такого размера в мире.