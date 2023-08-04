Армия 04 августа 2023, 06:22 Су-57 получит ракеты малой дальности, на 10 лет превзошедшие американские разработки ГосМКБ «Вымпел» создало ракеты малой дальности пятого поколения для Су-57 РИА «Новости»

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Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» имени И. И. Торопова разработало для Су-57 ракеты малой дальности пятого поколения. Технология опередила американскую на несколько лет, заявили журналу «Арсенал Отечества» представители бюро.

В ракете РВВ-МД2 применили инерциальную систему управления, которая позволит боеприпасу самостоятельно определять свои координаты. Ее оснастили линией радиокоррекции для уточнения цели с борта самолета. На Су-57 ракеты малой дальности установят во внутрифюзеляжных отсеках.

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«В России разработки ракет „воздух-воздух“ пятого поколения, вышедшие на промышленную стадию производства, опережают аналогичные разработки в США на пять-десять лет», — заявил автор статьи.

Испытания ракеты провели в кратчайшие сроки. Принятие разработки на вооружение уже началось.

Отличительной особенностью Су-57, которые станут их использовать, является способность работать в комплексе, сообщил заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко. В июне 2022 года звено из четырех истребителей уничтожило украинские системы ПВО.