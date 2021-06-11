Российские воздушно-космические силы в 2021 году получат два серийных истребителя пятого поколения Су-57. Самолеты поступят в Государственный летно-испытательный центр в Ахтубинске.

Ранее в ГЛИЦ поступил первый Су-57. Пока его не собираются передавать в строевую часть. Второй и третий истребители также будут проходить испытания в центре, сообщил источник РИА «Новости».

По его словам, ранее в течение 2021 года планировалось передать в войска четыре новейших истребителя.

Истребитель пятого поколения Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Свой первый полет самолет совершил в 2010 году.

Он обладает сверхманевренностью, оснащен новейшим бортовым радиоэлектронным оборудованием и новым комплексом вооружения. Су-57 был разработан с применением технологии «стелс».

В конце мая глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что истребитель пятого поколения будет модернизирован. По его словам, проект уже прорабатывают предприятия российского Военно-промышленного комплекса (ВПК) и профильные ведомства.