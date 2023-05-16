Армия 16 мая 2023, 22:02 «Мы столько не заупскаем»: Шойгу — о заявлениях Украины о якобы сбитых «Кинжалах» Глава Минобороны Шойгу: мы не запускаем столько «Кинжалов», сколько Украина якобы сбивает Пресс-служба Минобороны

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу прокомментировал украинские заявления о сбитых «Кинжалах». Он заявил РИА «Новости», что российская армия не запускает столько ракет такого типа, сколько ПВО Украины якобы сбивают.

«Мы не запускали столько „Кинжалов“, сколько они всякий раз якобы сбивают своими заявлениями. Причем количество этих „украинских перехватов <…> в три раза больше, чем мы пускаем“, — заявил Шойгу.

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Министр обороны отметил, что украинская сторона постоянно ошибается с определением типа ракет, поэтому и «не попадают».