11 мая 2023, 17:05
ЗРК Patriot назвали бесполезными против ракет «Кинжал»
Представитель Минобороны назвал вбросом сообщения Украины о перехвате ракеты «Кинжал»
Заявления украинских властей о якобы перехваченной российской ракете «Кинжал» американским зенитно-ракетным комплексом Patriot не более чем вброс. Об этом в беседе с ТАСС заявил неназванный представитель Минобороны России.
Он пояснил, что скорость полета российской ракеты намного выше, чем предельные режимы американских комплексов.
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«Осуществляемый „Кинжалом“ на конечном участке полета противоракетный маневр и практически вертикальный заход на цель исключает поражение зенитными ракетными комплексами», — заявил собеседник агентства.
Он добавил, что информационными вбросами о перехвате «Кинжала» украинские власти выдают свои желания, которые никак не соответствуют реальности.
Но есть у таких заявлений своя цель. Так ВСУ оправдываются за чрезмерный перерасход боеприпасов систем противоракетной обороны.
Количество заявлений Украины о перехвате российских ракет превышает число реальных запусков в несколько раз, но страны Запада после каждых таких ударов присылают новые средства ПВО.
Заявление о сбитой российской ракете «Кинжал» украинскими военными при помощи американского зенитно-ракетного комплекса Patriot сделал официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Он добавил, что детали может раскрыть только командование украинских сил, но американские военные подтвердили их слова.
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