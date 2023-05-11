Важное 11 мая 2023, 17:05 ЗРК Patriot назвали бесполезными против ракет «Кинжал» Представитель Минобороны назвал вбросом сообщения Украины о перехвате ракеты «Кинжал» U.S. Department of Defense

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Заявления украинских властей о якобы перехваченной российской ракете «Кинжал» американским зенитно-ракетным комплексом Patriot не более чем вброс. Об этом в беседе с ТАСС заявил неназванный представитель Минобороны России.

Он пояснил, что скорость полета российской ракеты намного выше, чем предельные режимы американских комплексов.

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«Осуществляемый „Кинжалом“ на конечном участке полета противоракетный маневр и практически вертикальный заход на цель исключает поражение зенитными ракетными комплексами», — заявил собеседник агентства.

Он добавил, что информационными вбросами о перехвате «Кинжала» украинские власти выдают свои желания, которые никак не соответствуют реальности.

Но есть у таких заявлений своя цель. Так ВСУ оправдываются за чрезмерный перерасход боеприпасов систем противоракетной обороны.

Количество заявлений Украины о перехвате российских ракет превышает число реальных запусков в несколько раз, но страны Запада после каждых таких ударов присылают новые средства ПВО.

Заявление о сбитой российской ракете «Кинжал» украинскими военными при помощи американского зенитно-ракетного комплекса Patriot сделал официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Он добавил, что детали может раскрыть только командование украинских сил, но американские военные подтвердили их слова.