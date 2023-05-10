Мир 10 мая 2023, 07:51 Украина сбила российский «Кинжал» из переданного ей Patriot — Пентагон Пентагон: Украина сбила российский «Кинжал» из переданного ей США Patriot Википедия

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Минобороны США уверено, что ВСУ сбили российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал» при помощи переданного американцами комплекса ПРО Patriot. Такое заявление сделал официальный представитель пресс-службы Пентагона Патрик Райдер, сообщил ТАСС.

«Что касается деталей, то обращайтесь к украинцам. Я могу подтвердить, что они сбили российскую ракету, используя систему ПРО Patriot», — сказал он.

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Также Райдер подтвердил, что речь идет о «Кинжале». Он отметил, что это США передали киевскому режиму данный комплекс. Ранее появлялась информация, что ПРО Patriot Украине поставили Нидерланды и Германия.

Представитель Пентагона еще в начале весны говорил, что США смогут поставить ВСУ комплексы Patriot быстрее, чем предполагалось. Тогда Райдер подтвердил слухи о том, что обучение личного состава Вооруженных сил Украины управлению системой Patriot прошло «быстрее, чем ожидалось».

Командующий воздушными силами Украины Николай Олещук 27 апреля заявил, что второй дивизион Patriot начал на боевое дежурство. Чуть ранее он сообщил, что одна из поставленных союзниками систем Patriot уже применяется в Киевской области.