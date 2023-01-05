Армия 05 января 2023, 12:48 «Мы будем землю грызть». Появилось видео с обещанием уцелевших бойцов в Макеевке отомстить ВСУ WarGonzo: уцелевшие российские военные после удара по Макеевке пообещали отомстить ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Пережившие без последствий удар ракетами HIMARS по месту временной дислокации в Макеевке российские военные пообещали отомстить украинским боевикам за погибших и раненых товарищей. Об этом они заявили на встрече с временно исполняющим обязанности главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным и губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Видео с места опубликовано в Telegram-канале проекта WarGonzo военкора Семена Пегова.

При общении с военными Пушилин заявил, что благодарен им за бои. Но сейчас самым важным для всех является победа в конфликте. Он добавил, что переживших удар военнослужащих отправят на доукомплектование, чтобы они могли отомстить за каждого, кто погиб при ракетном ударе.

Реклама

«Мы землю будем грызть, но все сделаем», — заявил один из бойцов.

Реклама

Присутствующий при общении руководителей регионов заместитель министра обороны России Виктор Горемыкин посоветовал бойцам в ближайшее время меньше перемещаться и отказаться от мобильных телефонов.

Он добавил, что в ближайшее время военнослужащие получат новую форму и технику. После этого из них сформируют артиллерийскую батарею, отправят на доукомплектование и вернут на боевые позиции.

Украинские боевики нанесли удар снарядами HIMARS по месту временной дислокации российских военных в Макеевке в новогоднюю ночь. Здание, где находились бойцы, полностью развалилось. Минобороны сообщило, что на месте погибли 89 человек.

Издание «Политика сегодня» отметило, что при разборе завалов нашли тело заместителя командира подполковника Бачурина.

Врио главы ДНР Пушилин заявил, что шесть военных, которые вытащили выживших сослуживцев из-под завалов, получат награды. По его словам, такое решение принял президент России Владимир Путин.

Руководитель региона отметил, что решение по другим бойцам, проявивших мужество, примет Минобороны, которое сейчас собирает информацию.