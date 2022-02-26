Минобороны заявило о нарастании «истеричных фейков» о военной операции на Украине

Минобороны заявила, что растет количество фейковых новостей о ситуации на Украине. Это связано с успешным ходом выполнения боевых задач.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По мере успешного выполнения российскими вооруженными силами боевых задач в ходе специальной военной операции констатируем нарастание количества истеричных фейков», — сообщили в Минобороны.

24 февраля в 05:30 президент России Владимир Путин начал военную операцию по демилитаризации Украины. Он выступил перед россиянами и заявил, что «ее цель — защита людей, которые на протяжение восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Также глава Чечни Рамзан Кадыров призвал президента Украины Владимира Зеленского извиниться перед Путиным. Министр печати и информации республики добавил, что он выступил перед более, чем 12 тысячами чеченских силовиков. В процессе Кадыров подчеркнул, что силовые структуры республики будут обязаны выполнять любой приказ Верховного главнокомандующего.