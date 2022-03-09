Минобороны сообщило об участии нескольких российских срочников в спецоперации на Украине

Министерство обороны рассказало о нескольких фактах присутствия срочников в частях российских Вооруженных Сил. Практически всех таких военнослужащих уже вывели на территорию России. Однако солдаты срочной службы оказались и в подразделении, на которое напала диверсионная группа нацбатальона. Выполняющее задачи тылового обеспечения подразделение оказалось захвачено.

«К сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских Вооруженных Сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины. Предпринимаются исчерпывающие меры по недопущению направления военнослужащих срочной службы в районы боевых действий и освобождению захваченных военнослужащих», — говорится в сообщении.

В военной спецоперации на Украине не должны участвовать срочники и резервисты. Операция проводится силами профессионалов, которые справляются со своими задачами.

По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, специальная операция идет строго по намеченному плану. Россия не ставит целями свержение действующей власти на Украине, разрушение ее государственности и оккупацию страны. Целями операции являются «защита ДНР и ЛНР и демилитаризация и денацификация Украины», уточнила Захарова.

В Минобороны 9 марта рассказали о состоянии украинской боевой авиации. Подготовленных украинских летчиков первого и второго класса почти не осталось, сообщили «Известия».