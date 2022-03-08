Путин заявил, что срочники не участвуют в спецоперации на Украине

Военнослужащие, которые проходят срочную службу в армии, не принимают участие в спецоперации на Украине. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время поздравления женщин с 8 Марта.

Во время поздравления российский лидер обратился к родным солдат, которые сейчас находятся на Украине. Он добавил, что в стране не будут проводить дополнительный призыв резервистов из запаса.

«В боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться дополнительный призыв резервистов из запаса», — отметил он.

Все задачи по спецоперации на Украине, по его словам, решают исключительно профессиональные военные. Путин заявил, что они смогут обеспечить безопасность и мир для народа России.

Семьи с невысоким доходом, в которых есть несовершеннолетние дети, будут получать дополнительные выплаты, добавил Путин ранее. По его словам, эта мера в стране начнет действовать уже в апреле.