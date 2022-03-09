МИД: спецоперация на Украине идет строго по плану

Военная спецоперация России на Украине идет «строго по намеченному плану», сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее процитировал ТАСС.

«Операция носит вынужденный характер. Она стала следствием восьмилетней агрессии киевского режима против Донбасса, нежелания киевских властей обеспечить соблюдение прав человека и остановить дискриминацию русскоязычных граждан страны», — подчеркнула Захарова.

Она также указала на то, что Россия не ставит целями свержение действующей власти на Украине, разрушение ее государственности и оккупацию страны. Целями спецоперации являются «защита ДНР и ЛНР и демилитаризация и денацификация Украины». Операция не направлена против мирных жителей.

По словам Марии Захаровой, приходится постоянно напоминать о целях и задачах действий России на фоне «дезинформации и классических вбросов, которые разрабатываются западными спецслужбами в соответствующих СМИ западных стран».

Захарова заявила о «некотором прогрессе» в диалоге России и Украины. При этом она посетовала на то, что националисты на Украине препятствуют эвакуации мирных жителей из городов, а власти намеренно скрывают от людей информацию об эвакуации.

Ранее, 7 марта, вице-премьер Украины Ирина Верещук выступила против открытия предложенных Россией гумкоридоров. Как писал RT, украинские власти отказались от предложенных Россией гуманитарных маршрутов из-за неприемлемых вариантов. «Не поедут наши люди из-под Киева в Беларусь, с тем чтобы потом самолетами полететь в Российскую Федерацию», — утверждала вице-премьер.