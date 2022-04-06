Минобороны РФ показало пуск ракет «Оникс» по военным объектам ВСУ

Российские военные уничтожили объекты ВСУ двумя высокоточными ракетами, запущенными с побережья Черного моря расчетом берегового ракетного комплекса «Бастион». Видео пуска ракет опубликовали в Telegram-канале Минобороны РФ.

Ракетный комплекс «Бастион», размещенный в Крыму, выполнил пуск двух сверхзвуковых крылатых ракет «Оникс» по объектам украинской военной инфраструктуры. На кадрах показано, как ракеты выстреливают вертикально вверх и, набирая небольшую высоту, резко разворачиваются и направляются к заданной цели, стремительно набирая скорость.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что за минувшую ночь российские войска уничтожили 24 военных объекта Украины, в том числе ракетный комплекс «Оса-АКМ», 11 опорных пунктов ВСУ, пять складов с горюче-смазочными материалами, которые снабжали военную технику Украины. Российские средства ПВО также сбили четыре украинских беспилотника.

Ранее в сети появились кадры ночной работы экипажей вертолетов Ка-52 с ударами по бронетехнике ВСУ в Харьковской области.