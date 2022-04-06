Минобороны сообщило об уничтожении 24 объектов ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России за ночь уничтожили 24 объекта ВСУ. Об успехах демилитаризации Украины рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Его слова опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Удары наносились авиацией и ракетными войсками РФ. Они уничтожили 11 опорных пунктов ВСУ, боевую установку «Оса-АКМ» и пять складов с топливом. Также ВС сбили четыре украинских беспилотника.

«Утром 6 апреля высокоточными ракетами воздушного и наземного базирования уничтожены пять баз хранения горюче-смазочных материалов в районах населенных пунктов Радехов, Казатин, Просяная, Николаев и Новомосковск», — сообщил Конашенков.

Склады снабжали топливом несколько подразделений украинской армии. ВСУ остались без горючего по направлениям Харькова, Николаева и Донбасса.

Спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Минобороны России заявило, что ее целью является полное уничтожение военных объектов ВСУ. По словам ведомства, ВС РФ действуют по плану и соблюдают задуманные сроки.