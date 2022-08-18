Минобороны РФ перебросило три самолета МиГ-31 с «Кинжалами» в Калининградскую область

Три военных самолета МиГ-31 с боевыми гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» перебросили в Калининградскую область в рамках стратегического сдерживания. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве отметили, что боевые машины перешли на режим боевого дежурства.

«Во время полета МиГи с „Кинжалами“ отработали взаимодействие с морской авиацией Балтийского флота, истребителями 6-й армии ВВС и силами противовоздушной обороны», — добавили в оборонном ведомстве.

На утреннем брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские войска уничтожили более 60% батальона 56-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Авдеевки, писало Nation News.

Кроме того, ВС РФ ударом армейской авиации ликвидировали около 60 украинских националистов в Николаевской области.