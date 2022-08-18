ВКС России уничтожили более 60% батальона ВСУ в районе Авдеевки

Оперативно-тактическая авиация ВКС России уничтожила более 60% батальона 56-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Авдеевки. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что 37-й батальон этой бригады украинской армии полностью утратил боеспособность, потеряв более 60% личного состава.

«Командованием оперативно-тактической группы „Донецк“ остатки батальона выведены в тыл для переформирования», — добавил Конашенков.

Помимо этого, ВКС РФ нанесли высокоточные удары по скоплениям живой силы и военной техники 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Белой Криницы и Великого Артаково. В результате были уничтожены более 80 националистов, свыше 50 боевиков получили ранения, заключил представитель Минобороны.