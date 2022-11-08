Минобороны разъяснило механизм налогообложения мобилизованных | 360°

08 ноября 2022, 17:21
Минобороны разъяснило механизм налогообложения мобилизованных
Минобороны: подоходным налогом обложат меньшую часть дохода мобилизованных
Денежное довольствие призванных в рамках частичной мобилизации россиян подлежит налогообложению. Речь идет о меньшей части суммы. Об этом заявил представитель министерства обороны РФ Сергей Микощенко, сообщило РИА «Новости».
Для рядовых подоходным налогом 13% облагаются лишь 37 тысяч рублей из положенных им 195 тысяч.
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«Установленная президентом России социальная выплата в 158 тысяч рублей налогообложению не подлежит», — уточнил Микощенко.
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Представитель Минобороны объяснил, что подлежащая налогообложения часть денежного довольствия увеличивается с ростом военнослужащего в звании и должности.
«Например, довольствие командира взвода в звании лейтенанта составит 225 тысяч рублей, размер социальной выплаты останется 158 тысяч рублей. Остальная сумма в 68 тысяч также подлежит обложению подоходным налогом», — заключил он.
При желании зарплату мобилизованному зачислят не на личный счет, а на банковскую карту ближайших родственников, писал RT.
Также мобилизованные россияне могут получить денежные надбавки — например, за особые успехи в зоне боевых действий или условия несения военной службы.
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