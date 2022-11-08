Минобороны разъяснило механизм налогообложения мобилизованных | 360°

Армия 08 ноября 2022, 17:21 Минобороны разъяснило механизм налогообложения мобилизованных Минобороны: подоходным налогом обложат меньшую часть дохода мобилизованных РИА «Новости»

Читать 360tv в

Денежное довольствие призванных в рамках частичной мобилизации россиян подлежит налогообложению. Речь идет о меньшей части суммы. Об этом заявил представитель министерства обороны РФ Сергей Микощенко, сообщило РИА «Новости».

Для рядовых подоходным налогом 13% облагаются лишь 37 тысяч рублей из положенных им 195 тысяч.

Реклама

«Установленная президентом России социальная выплата в 158 тысяч рублей налогообложению не подлежит», — уточнил Микощенко.

Реклама

Представитель Минобороны объяснил, что подлежащая налогообложения часть денежного довольствия увеличивается с ростом военнослужащего в звании и должности.

«Например, довольствие командира взвода в звании лейтенанта составит 225 тысяч рублей, размер социальной выплаты останется 158 тысяч рублей. Остальная сумма в 68 тысяч также подлежит обложению подоходным налогом», — заключил он.

При желании зарплату мобилизованному зачислят не на личный счет, а на банковскую карту ближайших родственников, писал RT.

Также мобилизованные россияне могут получить денежные надбавки — например, за особые успехи в зоне боевых действий или условия несения военной службы.