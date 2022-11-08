Мобилизованные смогут получить надбавки за особые условия несения службы | 360°

Спецоперация 08 ноября 2022, 09:02 Мобилизованные смогут получить надбавки за особые условия несения службы Минобороны сообщило о возможности мобилизованных получить денежные надбавки РИА "Новости"

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Призванные в рамках частичной мобилизации россияне имеют возможность получить денежные надбавки к довольствию за личные достижения на фронте или особые условия несения службы. Об этом рассказал представитель Министерства обороны РФ Сергей Микищенко.

По его словам, набавки к установленному жалованию военнослужащих прописаны в приказе № 727 министра обороны России Сергея Шойгу.

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«Ежемесячная надбавка возможна за особые достижения или за особые условия несения службы», — сообщил Микищенко.

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Ранее Микищенко сообщил, что финансовые выплаты мобилизованным россиянам в ноябре начнут перечислять раньше обычного, после 8-го числа.

Минимальная заработная плата для мобилизованных граждан составит 195 тысяч рублей. Кроме того, в случае заключения контракта с Вооруженными силами РФ они получат единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей.

На аналогичную выплату претендуют военнослужащие срочной службы, подписавшие контракт с Минобороны.