Семьям мобилизованных разъяснили способы получения денежного довольствия военнослужащих | 360°

Армия 08 ноября 2022, 09:16 Семьям мобилизованных разъяснили способы получения денежного довольствия военнослужащих Минобороны разъяснило способы начисления денежного довольствия семьям мобилизованных РИА "Новости"

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Семьи военнослужащих, призванных на службу в рамках частичной мобилизации, смогут получать их денежное довольствие. Для этого потребуется оформить доверенность, сообщил представитель финансового блока Минобороны РФ Сергей Микищенко.

По его словам, если мобилизованный примет решение, чтобы деньги начисляли семье, средства будут начислять не на его расчетный счет, а родственникам.

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Микищенко также сообщил о возможности оформить дополнительную банковскую карту, которая будет привязана к тому же расчетному счету, который представил военнослужащий. В этом случае он должен будет оформить допкарту самостоятельно.

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Выплаты мобилизованным начисляются на банковскую карту с 10-го по 20-е число каждого месяца за предыдущий месяц военной службы, уточнил Микищенко. В этом месяце его начнут выплачивать досрочно — с 8-го ноября. Минимальная сумма денежного довольствия составляет 195 тысяч рублей.