Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ с беспилотника

Кадры уничтожения боевой техники украинской армии опубликовало министерство обороны России в своем Telegram-канале.

На ролике видно, как ракета поражает тяжелую технику ВСУ. Это был большегруз «Урал», буксирующий 152-миллиметровую гаубицу, выстрел произведен с беспилотника.

Ранее министерство обороны России показало кадры залпового пуска крылатых ракет «Калибр» с фрегата Черноморского флота. Ракетные удары высокой точности нанесли по военным объектам ВСУ. С начала спецоперации российская армия уничтожила 29 украинских военных объектов. Среди них — командные пункты, артиллерийские батареи, радиолокаторы и многое другое.