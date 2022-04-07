ВС России с начала спецоперации на Украине уничтожили более 400 беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили еще пять украинских беспилотников. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передало РИА «Новости».

Генерал-майор доложил, что российские средства ПВО сбили пять украинских дронов в районах Новоселовки Второй, Червоной, Новоградовки, Иловайска и Харцызска. Всего с начала специальной операции на Украине российские военные уничтожили уже 413 беспилотников.

Конашенков также сообщил, что российская авиация уничтожила 29 украинских военных объектов. Среди них — два командных пункта, радиолокатор подсветки целей и наведения ЗРК С-300, семь артиллерийских батареей, склад ракет и боеприпасов, 10 опорных пунктов и районов сосредоточения техники украинских силовиков. Также уничтожены еще четыре базы ГСМ, снабжавшие топливом украинские войска под Харьковом, Николаевом и в Донбассе. А подразделения войск ДНР, продолжая наступление, полностью зачистили от националистов населенный пункт Сладкое.