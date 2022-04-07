Минобороны показало пуск крылатых ракет «Калибр» по объектам ВСУ

Минобороны РФ опубликовало видео залпового пуска крылатых ракет «Калибр» с фрегата Черноморского флота. Высокоточные ракетные удары нанесли по украинским военным объектам в ходе спецоперации.

На кадрах показан залповый пуск четырех крылатых ракет «Калибр» с корабля в акватории Черного моря по наземным целям на территории Украины.

Ранее Министерство обороны РФ показало видео пуска высокоточных ракет «Оникс» береговым ракетным комплексом «Бастион». Удар также пришелся по украинским военным объектам.

Представитель ведомства Игорь Конашенков в четверг в ходе утреннего брифинга сообщил, что за минувшую ночь российские ПВО сбили пять украинских беспилотников. Всего с начала спецоперации уничтожили уже более 400 дронов. Российская авиация ВКС также ликвидировала еще 29 военных объектов. Ударами высокоточных ракет уничтожили еще четыре базы горючего, снабжавших ВСУ под Николаевом и Харьковом, а также в Донбассе. А подразделения войск ДНР продолжили наступление и зачистили от националистов населенный пункт Сладкое.