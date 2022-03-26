Минобороны подвело итоги 30-го дня спецоперации на Украине

Названы итоги 30-го дня спецоперации на Украине. О них рассказал официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Российские военные 25 марта уничтожили склад с боеприпасами в Житомирской области при помощи ракет «Калибр».

Также при помощи высокоточной крылатой ракеты «Оникс» в районе Николаевка была уничтожена база горючего. Она снабжала топливом ВСУ в южных регионах Украины.

Российские средства ПВО сбили в воздухе три самолета противника — два Су-25 и один Су-24 — и шесть беспилотных летательных аппаратов. Это произошло над городом Вишневое в Киевской области. Кроме того, военные уничтожили тактическую ракету комплекса «Точка-У» в районе Васильевки в Запорожской области.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Главной целью он назвал защиту жителей Донбасса. Кроме того, он отметил, что планируется денацификация и демилитаризация Украины.

Также Путин заявил, что российские войска делают все возможное, чтобы не пострадали мирные жители.