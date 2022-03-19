Спецоперация на Украине, день 24-й. Онлайн

Спецоперация ВС РФ на Украине продолжается уже 24-й день. «360» следит за главными событиями в режиме онлайн.

10:05 Три мирных жителя погибли и два были ранены в результате новых обстрелов со стороны ВСУ по населенных пунктам ЛНР. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко. По его словам, за прошедшие 24 часа представительство республики в СЦКК зафиксировало два обстрела со стороны украинских военных.

10:02 За сутки на освобожденной территории Донецкой Народной Республики ранены 23 человека, заявили в штабе территориальной обороны ДНР.

09:57 Минобороны РФ показало нанесение ударов ракетным вооружением по оборудованным укрепленным опорным пунктам украинских националистов.

09:50 В Мелитополе российская военная комендатура вернула изъятые подразделениями вооруженных украинских формирований автомобили жителям города, сообщили в Минобороны РФ.

09:34 Минздрав ДНР сообщил о ранении 15 мирных жителей Мариуполя в результате обстрелов со стороны ВСУ. Среди пострадавших — младенец 2021 года рождения.