Армия 15 января 2023, 23:33 Подразделения ВКС России прибыли на совместные учения в Белоруссию Минобороны Белоруссии: подразделения ВКС России прибывают для участия в летных учениях

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Подразделения Воздушно-космических сил России прибывают в Белоруссию для прохождения совместных летно-тактических учений. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба министерства обороны Белоруссии.

«Для участия в совместном летно-тактическом учении вооруженных сил Беларуси и России на аэродромы Беларуси прибывают подразделения Воздушно-космических сил Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

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Совместные военные учения России и Белоруссии призваны «отбить у потенциальных противников охоту к эскалации и провокациям», заявили в российском министерстве иностранных дел. Учения носят исключительно оборонительный характер и ставят целью обеспечить безопасность Союзного государства.

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Комиссия Минобороны России во главе с главкомом Сухопутными войсками РФ Олегом Салюковым посетила Белоруссию. Комиссия проверила воинские части и подразделения российских бойцов на полигонах ВС Белоруссии и оценила занятия по боевому слаживанию.