Армия 13 января 2023, 09:35 МИД РФ назвал цель совместных учений России и Белоруссии МИД: учения РФ и Белоруссии должны отбить у потенциальных противников охоту к эскалации Пресс-служба Минобороны

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Совместные военные учения России и Белоруссии призваны «отбить у потенциальных противников охоту к эскалации и провокациям». Об этом ТАСС заявил глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Он подчеркнул, что учения носят исключительно оборонительный характер и ставят целью обеспечить безопасность Союзного государства. По словам Полищука, у российской стороны есть взаимопонимание с белорусской по этому вопросу.

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Представитель МИД напомнил, что военнослужащие обеих стран участвуют в учениях и маневрах и мероприятиях по боевому слаживанию.

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Накануне стало известно, что комиссия Минобороны России приехала в Белоруссию. Она проверила воинские части и подразделения российских бойцов из региональной группировки войск на полигонах в Белоруссии, оценила ход занятий по боевому слаживанию и степень готовности выполнения военнослужащими задач по обеспечению безопасности Союзного государства.